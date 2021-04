Un nuovo film per Iggy Pop

Iggy Pop torna sul set. A due anni dall'ultimo film, "I morti non muoiono" (titolo originale "The dead don't die") di Jim Jarmusch, l'Iguana del Rock si prepara a indossare i panni di un nuovo personaggio sul grande schermo. Stavolta si tratta della commedia "Blue Iguana" del regista canadese Jeremy Lalonde, con Bob Saget (tra gli Anni '80 e '90 recitò nella sit-com americana "Gli amici di papà") e Joel David Moore ("Avatar", "Le belve").



Nella pellicola, stando alle anticipazioni, il cantante interpreterà la parte di un patriarca la cui morte scatenerà un casino tra i figli.

Le riprese di "Blue Iguana" sono cominciate già all'inizio di marzo. Parte delle riprese si svolgerà alle Isole Cayman, nei Caraibi. Il film non ha ancora una data d'uscita.



L'ultimo album in studio di Iggy Pop, "Free", è uscito nel 2019. Lo scorso dicembre lo storico frontman degli Stooges ha pubblicato una nuova canzone, ispirata alla pandemia da Covid-19, "Dirty little virus".