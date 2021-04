Sony, ancora shopping internazionale: acquisita la brasiliana Som Livre

La chiusura in positivo del bilancio 2020 sta permettendo a Sony di investire sui mercati internazionali: dopo l’acquisizione di due società di Kobalt, la multinazionale guidata da Rob Stringer è prossima a incorporare Som Livre, la più grande etichetta indipendente brasiliana, per una cifra pari a 255 milioni di dollari.

L’operazione non è ancora stata perfezionata perché ancora al vaglio delle autorità locali: una volta arrivato il semaforo verde dalle istituzioni, la casa madre Globo cederà l’etichetta alla major. Ceo della label resterà Marcelo Soares, attualmente in carica.

Attiva, oltre che nel settore della discografia, anche in quello delle edizioni, della musica dal vivo e della distribuzione, Som Livre vanta nel proprio roster alcuni degli artisti più popolari nel paese carioca, come - tra gli altri - Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Lexa e Marilia Mendonça, il cui canale YouTube ufficiale ha fatto registrare oltre tredici miliardi di visualizzazioni.

“Siamo lieti di investire in Som Livre e di espandere il nostro rapporto esistente con questa azienda speciale”, ha spiegato Stringer: "Il Brasile è uno dei mercati musicali in crescita più dinamici e competitivi al mondo, e forniremo enormi opportunità ai creatori attraverso la nostra visione condivisa”.

“Siamo molto felici di aver trovato in Sony Music una nuova casa per Som Livre, un'azienda nata e cresciuta all'interno di Globo, e che è sempre stata così cara a tutti noi”, ha dichiarato l’ad di Globo Jorge Nóbrega: “Som Livre ha prodotto e pubblicato musica con Globo nell'ultimo mezzo secolo, è stato un capitolo importante nella storia della nostra società. Volevamo assicurarci che questo accordo preservasse tutto ciò che Som Livre rappresenta per il popolo brasiliano. Fin dall'inizio dei colloqui abbiamo notato un alto livello di professionalità, interesse e rispetto proveniente da Sony Music che lo ha reso un abbinamento perfetto per Som Livre. Auguro a Sony Music e Som Livre molti altri anni di successo”.