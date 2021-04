Lo strumento è iconico: la chitarra è la Hagstrom Viking II che Elvis Presley suonò in occasione del "68 Comeback Special", l'evento televisivo che la NBC dedicò al rocker nel 1968 e che segnò il suo pieno ritorno sulla scena musicale dopo gli anni passati a girare film.

A prestargliela fu il chitarrista Al Casey, che suonò con lui in quella occasione. Elvis la imbracciò anche per la copertina di "From Elvis in Memphis", l'album del 1969. La sei corde è stata ora venduta all'asta per 450 mila sterline (530 mila euro). Brigette Kruse di GWS Auctions ha detto: "Non è solamente una qualsiasi chitarra di Elvis, è la chitarra che ha contribuito al suo ritorno. Non avrebbero dovuto suonare quella, ma il colore conquistò Elvis, che insistette per suonarla. È un articolo importante per la carriera di Elvis".

Lo scorso luglio un'altra chitarra simbolo della storia di Elvis è stata venduta: è la Martin D-18 del 1942 che il cantante suonò tra il 1954 e il 1956. Definita come "la chitarra delle Sun Sessions", le incisioni nello studio di Memphis che contribuirono alla nascita della leggenda del rocker, la chitarra è stata venduta all'asta per 1,3 milioni di dollari.