Premiata Forneria Marconi: "Storia di un minuto", parla Mauro Pagani

Giorni fa è riapparso nella classifica di vendite FIMI-GFK l'album di debutto della Premiata Formeria Marconi, "Storia di un minuto", pubblicato originariamente nel gennaio del 1972, stampato in vinile e distribuito in CD da Sony Music. L'album ha figurato sia nella classifica Top 100 sia in quella dei vinili.

La circostanza ci ha spinti a chiedere a Mauro Pagani, che con quell'album ha debuttato discograficamente, la sua disponibilità per quattro chiacchiere sul disco, che trovate nei due video qui sotto. Buona visione.