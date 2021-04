Grammy Awards 2022, appuntamento per lunedì 31 gennaio

La Recording Academy ha ufficializzato oggi, giovedì primo aprile, la data della prossima edizione dei Grammy Awards: la prossima music’s biggest night - almeno, la parte principale della cerimonia, quella coperta dalla diretta televisiva della CBS che non include la Premiere Ceremony - avrà luogo lunedì 31 gennaio 2022. Lo show durerà tre ore e mezza, dalle 20 alle 23 e 30 (fuso orario della east coast, dalle 2 alle 5 e 30 di martedì primo febbraio ora italiana).

Non è la prima volta che i Grammy abbandonano la tradizionale serata della domenica in favore di quella del lunedì: già la cinquantottesima edizione della manifestazione, nel 2016, si tenne nella prima serata dopo il fine settimana.

Non è dato sapere se lo spostamento - che, tra le altre cose, implica un intervallo tra le due edizioni di appena dieci mesi, con tutti gli annessi e connessi in merito ai criteri di eleggibilità delle opere ai premi del caso - sia dovuto anche a ragioni di controprogrammazione: come già riferito all’indomani della cerimonia, la passata edizione dei Grammy - tenutasi in forma “ridotta” a causa delle limitazioni anti-Covid adottate in California - ha fatto registrare il minimo storico negli ascolti televisivi, con una media di appena 8,8 milioni di telespettatori collegati e un calo del 53% nell’audience rispetto all’edizione precedente. In questo senso lo smacco definitivo, per la produzione, è stato rappresentato dalla diretta Web durante la Premiere Ceremony organizzata dai BTS, in lizza (senza successo) nella categoria Best Pop Duo or Group Performance (poi vita da Lady Gaga e Ariana Grande con “Rain on Me”), che - da sola - è stata vista da quasi 11 milioni e mezzo di persone, più di quante ne abbiano seguito lo show stesso.