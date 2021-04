Davide Toffolo a Luce Social Club: "Così staremo vicini ai locali". ANTEPRIMA

"La prima cosa che ho voluto fare dopo Sanremo è questo streaming con i Tre Allegri Ragazzi Morti per stare vicino ai locali live italiani e immaginare con loro la prossima ripartenza": lo dice Davide Toffolo, che domani sera parlerà del progetto "A casa tua" nel corso della nuova puntata di "Luce Social Club", il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, in onda su Sky Arte alle 20 e in streaming su Now. Ecco un'anticipazione dell'intervento del leader della band di Pordenone, visto in gara al Festival di Sanremo 2021 insieme agli Extraliscio con "Bianca luce nera", in anteprima:

Disegnatore e fumettista, oltre che musicista, Toffolo ha da poco pubblicato “Ghost in Sanremo”, un diario sotto forma di podcast in cui racconta l’esperienza al Festival, attraverso le proprie testimonianze vocali e quelle di amici e colleghi. In puntata Toffolo parlerà anche della sua ultima opera a fumetti “Come rubare un Magnus” pubblicata da Oblomov Edizioni, in cui l’artista omaggia Magnus, Roberto Raviola, tra i più importanti e seminali autori di fumetto in Italia.

In onda venerdì 2 aprile alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://video.sky.it/arte, Luce Social Club è prodotto da Erma Pictures in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.