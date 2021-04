Alfa, perché ha pubblicato un brano fake?

Alfa ha trollato i suoi stessi fan. Ma a buon fine e in modo simpatico. Il cantante aveva annunciato l'uscita di un nuovo singolo che alla prova dei fatti, pubblicato su tutte le piattaforme, si è rivelato un fake. Non una canzone, ma un audio in cui la voce di "Cin cin" annuncia la data di uscita del suo primo album "Nord", prevista il 14 maggio. Una trovata che ha strappato un sorriso, un pesce d'aprile in cui sono cascati tutti.

Il Nord viene rappresentato da Alfa come la cima di una montagna innevata, immagine ricorrente che si trova sia nella copertina dell’album (foto di Pietro Cocco e artwork di Corrado Grilli), sia nel video pubblicato per l’annuncio del disco. La cima della montagna è metaforicamente il punto di arrivo artistico di Andrea, che cammina con uno zaino in spalla traboccante di speranze, volontà, obiettivi e valori.

Dopo “Testa tra le nuvole Pt. 2”, “Sul più bello” e “San Lorenzo” con Annalisa, il cantante genovese è pronto a pubblicare il suo primo album,. Il Nord è il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, senso di spazialità e di scoperta. Un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato. L’album, come si evince dal video pubblicato sui social, è un’istantanea che ha come tema principale il voler combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani nel cercare la propria rotta nel quadro della vita.