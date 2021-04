Bruce Springsteen celebra il weekend

Dj Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo episodio del suo 'From My Home to Yours'. A questo giro la sua radio compilation è dedicata a quanto c'è di più entusiasmante: al sabato, alla domenica, al fine settimana.

"Salve, creature della Terra! Amici, mostri! Appassionati di rock interstellare, gente del posto, vagabondi da spiaggia, abitanti del New Jersey, signore, signori, ragazzi e ragazze, benvenuti al volume 20 di From My Home to Yours, intitolato "Here Comes the Weekend".



E ancora: "Cosa c'è di meglio del fine settimana? Venerdì, sabato, domenica... anche un fannullone che non lavora come me ricorda di essere stato a scuola e di aver contato i giorni, le ore, i minuti e i secondi per il suono della campana delle tre del venerdì pomeriggio. Ero libero! Libero da chiunque gestisse la mia vita, dicendomi dove dovevo essere e quando dovevo esserci! Uscivo dalle porte della scuola, percorrevo quel felice miglio dalla scuola, giù per la città, buttavo i miei libri su sul tavolo della cucina, correvo in camera mia, mi strappavo gli abiti della scuola, li mettevo sul pavimento, per due giorni e mezzo di beata libertà. Oh, sì. Oh, sì, il weekend. Mio Dio, quanto avevo vissuto per quello."

Playlist:

Easybeats - "Friday on My Mind"

Cure - "Friday I'm in Love"

Chicago - "Saturday in the Park"

Loney Dear - "Saturday Waits"

Kristina Train - "Saturdays Are the Greatest"

Frank Sinatra - "Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week)"

Drifters - "Saturday Night at the Movies"

Cat Stevens - "Another Saturday Night"

Tony Joe White - "Saturday Night in Oak Grove Louisiana"

Acid House Kings - "Sunday Morning"

Kris Kristofferson - "Sunday Mornin' Comin' Down"

Loverboy - "Working For the Weekend"

Gary U.S. Bonds - "Seven Day Weekend"

Dave Edmunds - "Here Comes the Weekend"