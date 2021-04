USA, gli autori agli interpreti: ‘Basta chiedere crediti per canzoni che non avete scritto’

“E’ la tassa che devi pagare se vuoi essere sull’album di…”. Il nome può essere quello di qualsiasi stella di primissima grandezza che macina stream, vendite, e numeri uno in classifica, ma la storia rimane sempre la stessa. A raccontarlo è un A&R di Warner, Gabz Landman, che ha deciso di supportare The Pact, alleanza che ha visto autori di moltissimi successi USA come Emily Warren, Tobias Jesso Jr., Tayla Parx, Justin Tranter, Toss Golan, Amy Allen, Lennon Stella, Shae Jacobs, Sam Harris, Deza e Joel Little unirsi contro una pratica poco conosciuta ma che pare essere prassi, nel giro di chi si contende i piani alti delle chart d’oltreoceano: chiedere crediti - e quindi diritti d’autore ed editoriali - su canzoni per le quali, in fase di scrittura, non si è fornito alcun contributo creativo.

“Prima di venire pubblicata, una canzone viene ‘maneggiata’ non solo dall’artista che la interpreta, ma anche da autori, produttori, tecnici del suono, etichette, editori, agenti e altre figure”, si legge nel documento che presenta il progetto: “Negli ultimi anni è cresciuto il numero di artisti che esigono crediti su canzoni che non hanno scritto. Questi artisti continueranno a maturare entrate da tour, merchandising, partnership con i marchi e da molte altre fonti di monetizzazione, mentre agli autori restano solo le proprie quote editoriali come unico mezzo di guadagno. Richieste di questo genere spesso vengono avanzate perché l'artista e chi lo rappresenta abusano del loro potere, usando tattiche prepotenti e minacce, e depredando così autori ai quali viene concesso di rinunciare a parte dei loro diritti per non perdere del tutto un'opportunità. Negli anni questa pratica si è normalizzata, e fino a oggi non c'è stata una vera unità nella comunità degli autori per reagire”.

“Ecco perché abbiamo deciso di unire le nostre forze”, prosegue il documento programmatico: “Questo gruppo di autori non cederà crediti autoriali o editoriali a chi non ha contribuito a modificare il testo o la melodia di una canzone, o non ha preso parte al processo creativo per mezzo di un ragionevole scambio con gli autori dell’opera. Questa iniziativa ha due ragioni principali: in primo luogo l’auspicio è quello di proteggere la nuova generazione di autori americani, la nostra, convinta di non avere alcun potere o facoltà di scelta se non quella di rinunciare a qualcosa che legittimamente le spetta. Il secondo scopo è quello di modificare la retorica e la prospettiva associata al ruolo dell’autore: noi, che facciamo questo lavoro, siamo pienamente consapevoli dell'importanza dell'interprete che esegue e promuove le canzoni che scriviamo, del ruolo del produttore che porta la canzone al traguardo e di quello dell'etichetta che finanzia il progetto elaborando piani strategici e promozionali. Detto ciò, non stiamo suggerendo di farci partecipare alle entrate di quegli ambiti, non vogliamo chiedere qualcosa che non meritiamo. In cambio chiediamo semplicemente rispetto. Chiediamo semplicemente che l'ecosistema rimanga in equilibrio; stiamo semplicemente chiedendo di non essere messi in posizioni in cui siamo costretti a rinunciare a tutto ciò che abbiamo in cambio di niente; stiamo semplicemente chiedendo di cedere crediti dove i crediti sono dovuti e di accettarli solo dove sono meritati".

"Se togliamo la canzone all'industria musicale, l’industria musicale smette di esistere", conclude la nota: "Da oggi non accettaremo più di essere trattati come se fossimo l’ultima ruota del carro, o di essere vittime di bullismo pensando a dover fare dei sacrifici per spartirci la torta. Siamo tutti sulla stessa barca, e abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro perché questa ruota continui a girare. Ecco perché abbiamo deciso di fare così”.

Caso mai pensaste che questa prassi riguardi solo gli autori di canzoni statunitensi, ebbene - vi sbagliate. E' una (brutta) abitudine diffusa anche nel mondo della canzone italiana. Se ne parla molto liberamente "off the record", ma temo che non troveremmo neanche a cercarlo un autore o un editore italiano che sia disposto a confermarla (men che meno a denunciarla), nel timore di ritorsioni o di mancate occasioni.

La richiesta di cessione di "ventiquattresimi", cioè di quote autorali delle canzoni, a beneficio dell'interprete è in qualche modo motivata dal fatto che una canzone affidata a una voce popolare è presumibilmente destinata a generare più redditi autorali, e la cessione di qualche punto di edizioni è in una certa maniera una sorta di "tassa", o di gabella ("un fiorino") imposta in cambio di una prospettiva di guadagno. Ovviamente non dovrebbe succedere, in un mondo ideale; altrettanto ovviamente succede, e (ripeto) è una pratica diffusa e di solito subìta, benché malvolentieri, dagli autori di canzoni. Nella storia ci sono anche richieste (accettate) di cessione di punti di edizioni non solo ad interpreti, ma anche a produttori, manager e altre figure che siano state strumentali per l'inclusione di una canzone in qualche album.

Anche in questa, come per molte altre situazioni, sarebbe bene che gli autori italiani imparassero a difendersi, o a farsi difendere dalle loro associazioni.

(fz)