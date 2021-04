"Fear Of The Dark" degli Iron Maiden per orchestra. Video.

Arriva un omaggio alla musica degli Iron Maiden proveniente dalla musica classica. Grazie all'iniziativa di Ulf Wadenbrandt, direttore della Sweden Symphony Orchestra e principale direttore ospite della Russian Philharmonic Orchestra, oltre centosessanta musicisti di tutto il mondo si sono uniti per eseguire il classico della metal band britannica "Fear Of The Dark".

Ha dichiarato al proposito Wadenbrandt: "Molti dei miei colleghi in tutto il mondo ora non sono in grado di suonare insieme e non possono esibirsi per il pubblico. Così ho contattato molti meravigliosi musicisti, per vedere se potevamo suonare qualcosa insieme".

Continua il direttore d'orchestra: "Voglio sottolineare quanto siano importanti la musica e la cultura in questi tempi difficili. La musica fa sentire bene e aiuta a far crescere le persone. Dobbiamo mostrare al mondo che siamo necessari e dobbiamo metterci a suonare. Ho riunito tutti, da musicisti di livello mondiale a eccellenti insegnanti di musica fino a dilettanti di talento e agli studenti delle scuole di musica e cultura di tutto il mondo. Voglio mostrare il valore della diversità e sottolineare quanto tutti siano importanti nell'ecosistema della musica."

Sulla canzone del 1992 degli Iron Maiden ha detto: "Questa canzone ha tutto, belle linee melodiche, molta energia e un ritmo martellante. È un arrangiamento magico che sprigiona l'energia dell'orchestra e un suono fantastico. Gli Iron Maiden hanno semplicemente scritto una grande canzone che funziona perfettamente per le orchestre sinfoniche e per il loro meraviglioso timbro."