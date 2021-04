Addio a Brian Rohan, l''avvocato della droga'

E' morto all'età di 84 anni Brian Rohan, l'avvocato che ha avuto tra i suoi clienti famosi i Grateful Dead, Santana, Janis Joplin e i Jefferson Airplane. La morte di Rohan, causata da un tumore, è stata confermata al San Francisco Chronicle dalla figlia, Kathleen Jolson.



La figlia ha dichiarato al giornale: "Ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita, tenendo il telefono in una mano e l'iPad nell'altra.

Si è battuto per i suoi clienti, si è battuto per i suoi amici e si è battuto per quello che pensava fosse giusto.".



Dopo la laurea Brian Rohan aprì uno studio a San Francisco nel noto quartiere di Haight-Ashbury, centro del flower power cittadino. Divenne noto come l''avvocato della droga' grazie alla sua capacità di aiutare i clienti a liberarsi dalle accuse relative alla marijuana. La figlia dice ancora: "Mio padre crebbe in condizioni di povertà e rimase affascinato da ciò che vide ad Haight. Cercò qualcuno che lo aiutasse e vide che non c'era nessuno a proteggere i ragazzi che si riversavano a San Francisco".

Il suo primo cliente di alto profilo fu il romanziere, personaggio di spicco della controcultura, Ken Kesey.

Rohan fece parte, nel 1965, del pool di difensori che rappresentò l'autore di 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' nel processo in seguito all'arresto con l'accusa di possesso di marijuana. Kesey rischiava di finire in carcere per diversi anni, ma ottenne una pena di soli sei mesi. Kesey consigliò Rohan ai Grateful Dead, introducendolo così nel mondo della musica. Aiutò quindi la band di Jerry Garcia a negoziare il primo contratto discografico con la Warner Bros. e si occupò delle accuse di droga che riguardavano la band.



In quel periodo Rohan co-fondò la Haight-Ashbury Legal Organization, un gruppo di avvocati volontari che aiutavano i clienti hippie. Più che un semplice 'avvocato della droga', Rohan lavorò come avvocato in ambito musicale per molti anni, rappresentando big come Aerosmith, Kris Kristofferson, Motorhead e Boston. Brian Rohan si rese protagonista di un episodio che ebbe vasta eco nel mondo della musica quando, nel 1977, prese a pugni il produttore discografico David Geffen alla festa dei Grammy Awards di un altro produttore, Clive Davis. Secondo le cronache, l'avvocato era sconvolto poiché Geffen aveva 'calpestato' i suoi clienti e poi si era rifiutato di rispondere alle sue molte chiamate.

On March 23rd, we lost a tremendous friend, warrior, defender of the people and legendary lawyer, Brian Rohan.https://t.co/tYnNmgeTzI — Official Motörhead (@myMotorhead) March 27, 2021

We’re truly saddened to hear about the passing of Janis' lawyer and co-founder of the Haight Ashbury Legal Organization, Brian Rohan. Our thoughts go out to his loved ones during this time. – Team JJhttps://t.co/5f0jmf4HCi — Janis Joplin (@JanisJoplin) March 30, 2021