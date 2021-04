Ho comprato un NFT musicale: cosa posso farci, e cosa no?

Ci sono pervenute diverse richieste di approfondimento e spiegazioni da quando abbiamo iniziato a coprire il tema NFT e musica.

Definito il loro funzionamento e significato di base, il loro potenziale oltre il breve termine dominato da un esordio a base di aste milionarie e montature, le implicazioni legali, quale potrebbero rivelarsi i loro margini di applicabilità nel ticketing, c’è una domanda che continua a prevalere e riemergere: “Cosa ho comprato esattamente e, soprattutto, cosa posso fare con un NFT che ho acquistato”?

Un esempio

Essendo particolarmente interessati alla relazione tra gli NFT e il rapporto che gli artisti coltivano con la loro fanbase, proponiamo un esempio per contribuire a rispondere a quella domanda. Il nostro esempio: l’acquisto in criptovaluta di una clip rara. Artista X ha realizzato una clip di 15 secondi tratta da un suo concerto, facendone editare una parte in cui compare in primo piano eseguendo un assolo; l’ha intitolata “Solo Moment # 0”; l’ha numerata in una serie limitata in 10 esemplari; l’ha messa sul mercato in forma di NFT. Qui (sulla blockchain da lui scelta) Fan 1, Fan 2….. e Fan 10 ne hanno acquistato uno a testa, pagandolo 1000 euro cadauno.

Sono Fan 5. Cosa ho comprato, esattamente?

Esattamente hai comprato una specie di figurina interattiva. E’ una figurina, in senso metaforico, perché è un articolo collezionabile (su un milione di figurine vendute ogni settimana in edicola per completare un album che ne raccoglie 100, di quella figurina ne vengono distribuiti molto meno di un centesimo del totale degli esemplari, il che la rende rara).

E’ interattiva perché non solo è in forma di video, ma potrebbe includere funzionalità aggiuntive (per dire: un collegamento ed un accesso a qualcos’altro).

Ma che differenza c’è tra la mia clip e quella che trovo gratis su internet?

Dal punto di vista della fruizione: nessuna. L’unica differenza è che la tua clip è dotata dell’equivalente di un numero seriale, inserito nello smart contract dell’NFT, con il quale è possibile dimostrare che si tratta di una versione ufficiale a tiratura limitata della quale sei proprietario.

L’ho pagata mille euro. Quanto varrà in futuro?

Dipenderà dal suo valore commerciale. Se quella clip fosse tratta da quello che si sarebbe rivelato l’ultimo minuto della carriera live di Artista X, altri fans potrebbero essere disposti a pagarla un multiplo del suo prezzo di emissione.

FAQ