Lorde suona "Tougher Than the Rest" di Bruce Springsteen

Nell'attesa che raggiunga il mercato il suo terzo album, la cantautrice neozelandese Lorde è salita sul palco dell'Hollywood Theatre di Auckland, la sua città, durante il concerto del connazionale Marlon Williams. I due hanno proposto la cover della canzone di Bruce Springsteen "Tougher Than the Rest", brano incluso nell'album del Boss del 1987 "Tunnel of Love" (leggi qui la recensione).

🥲 @lorde came out of hiding last night to cover @springsteen's 'tougher than the rest' with @marlonwmusic capping off a sold-out run of auckland shows on his current nz tour 🥲 pic.twitter.com/GduhcrC0go — 💌 Coup De Main ✨ (@coupdemain) March 31, 2021

Another vid from tonight's performance (via Lorde's friend Albert Cho) pic.twitter.com/L9Ufn42r9O — Lorde fix 🥀 (@Lorde_fix_media) March 31, 2021

Non è la prima volta che la 24enne Ella Marija Lani Yelich-O' Connor (questo il vero nome di Lorde) e il cantautore neozelandese propongono insieme una cover, era già accaduto nel 2019 quando si misurarono con il classico di Simon & Garfunkel "The Sound Of Silence".Nel corso del suo tour del 2014, Bruce Springsteen proponeva la cover di una canzone di un artista della nazione in cui suonava, quando si esibì in Nuova Zelanda, suonò la superhit dell'allora diciassettenne Lorde, "Royals". La ragazza ricambiò la cortesia suonando "I'm On Fire" del cantautore del New Jersey a Christchurch nel 2017.Le ultime notizie riguardo il nuovo album di Lorde – la cui ultima uscita, "Melodrama" ( leggi qui la recensione ), risale al 2017 – riportano che il titolo del disco è stato ispirato da un suo viaggio in Antartide. "È un ambiente così alieno ed abbagliante. Ho avuto un momento molto distinto in cui ho pensato, 'Questa è la cosa più bella della tua vita.'"