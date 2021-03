‘Machete Skins’: un podcast sulla storia della crew di Salmo

A partire dalla giornata di oggi, 31 marzo, è disponibile un podcast attraverso il quale viene ripercorso il primo decennio della Machete Crew, il collettivo fondato nel dicembre 2010 da Salmo insieme a Hell Raton e Slait . La serie di tracce audio intitolata “Machete Skin” è frutto della collaborazione con Giorgio Monoriti, ovvero Monoryth, autore del podcast “Fuori traccia”, che - come si legge nella descrizione del podcast - “si è unito a Machete in qualità di storyteller per ripercorrere i momenti chiave della storia della crew”.

Alla nascita della Machete Crew ha fatto seguito nel 2011 la pubblicazione della prima prova sulla lunga distanza del rapper sardo “The Island Chainsaw Massacre” e l’anno successivo il primo capitolo della serie di uscite “Machete Mixtape”, oltre che la fondazione della Machete Empire Records - etichetta che nel corso degli anni ha pubblicato i lavori di, tra gli altri, Nitro, Lazza, Jack the Smoker e Dani Faiv.

Per rivivere i primi dieci anni di attività della crew, che oggi raggruppa producer, dj, grafici, illustratori, videomaker, autori e creativi e che dal 2019 affianca all’attività discografica quella nel mondo dei videogiochi, con la fondazione di Machete Gaming, il podcast si compone di “brevi pillole audio da 2-5 minuti” nelle quali vengono proposti “racconti, intermezzi degli artisti, analisi di video e brani fondamentali, curiosità inedite, focus tematici speciali, interviste storiche e spunti interpretativi”. .

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Monoryth ha raccontato come ha preso forma il progetto “Machete Skin” spiegando di essere stato invitato da Hell Raton - tra le altre cose, giudice della quattordicesima edizione di "X Factor” - negli studi Machete per ideare “un progetto narrativo che raccontasse la storia della crew che ha cambiato le sorti della musica in Italia”.

“Abbiamo lavorato al progetto per più di un anno. La quantità di bozze, riscritture, registrazioni, montaggi e notti trascorse in studio è incalcolabile. Dentro ci sono storie, racconti, audio degli artisti, analisi, contenuti d'archivio, estratti di interviste. Continui rimandi tra passato e presente per restituire senso a tutte le tappe della storia di Machete”, ha scritto poi Giorgio Monoriti, che successivamente ha fatto sapere che, oltre alle 13 puntate del podcast “Machete Skin” disponibili da oggi, prossimamente saranno condivisi altri episodi.

Ecco il podcast: