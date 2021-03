Glastonbury Festival: un concerto in streaming con Coldplay, Damon Albarn e altri

Dopo la cancellazione dell’edizione 2021 del festival di Glastonbury a causa della pandemia da Covid-19, gli organizzatori della nota manifestazione britannica hanno annunciato un concerto in streaming che sarà trasmesso il prossimo 22 maggio dalla Worthy Farm di Pilton.

Tra gli artisti che prenderanno parte all’evento battezzato “Live At Worthy Farm”, filmato dal regista Paul Dugdale, si esibiranno i Coldplay, il leader di Blur e Gorillaz Damon Albarn, le Haim, gli Idles, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice, e DJ Honey Dijon. Durante il concerto in streaming, inoltre, si terranno una serie di esibizioni a sorpresa.

Lo show, che sarà trasmesso integralmente in fusi orari diversi con livestream scaglionati, sarà disponibile alla visione per l’Europa alle 20 (ora italiana) e non sarà possibile riguardarlo on demand in seguito. I biglietti per assistere allo spettacolo, che - come annunciato sulla pagina dell’iniziativa - durerà oltre cinque ore, sono disponibili sul sito di “Live At Worthy Farm”.

L’organizzatrice del festival di Glastonbury Emily Eavis, figlia del fondatore della manifestazione Michael Eavis, ha fatto sapere: “Dopo la cancellazione del festival di Glastonbury per due anni consecutivi, è per noi un grande piacere annunciare il nostro primo livestream, che presenterà spettacoli di musica dal vivo girati presso la Worthy Farm nei punti di riferimento della manifestazione, tra cui il ‘Pyramid Field’ e, per la prima volta in assoluto, lo ‘Stone Circle’”. Ha aggiunto: “Sarà caratterizzato da un cast di artisti e performer che, accettando di partecipare a questo evento, ci hanno dato un enorme sostegno. Ci saranno anche apparizioni e collaborazioni molto speciali”. Emily Eavis ha concluso: “Speriamo che questo porti un po’ di Glastonbury nelle vostre case e che per una notte le persone in tutto il mondo potranno unirsi a noi in questo viaggio attraverso la ‘farm’!”.