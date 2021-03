Midem, l’edizione 2021 sarà online

L’edizione 2021 del Midem, la fiera dedicata all’industria musicale che ogni anno si tiene a Cannes, si terrà online a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in Francia: a darne notizia sono gli organizzatori dell’happening per mezzo di una nota ufficiale diffusa oggi, mercoledì 31 marzo. Gli eventi inclusi nel programma della manifestazione saranno ospitati, così come successo nel 2020, dalla piattaforma digitale Midem Digital.

L’edizione digitale del Midem avrà luogo tra i prossimi 16 e 19 novembre: nel 2020 la fiera tornerà ad essere “in presenza”, a Cannes, tra il 7 e 10 giugno del prossimo anno.

“Essendo stati tutti colpiti dalla pandemia, abbiamo assunto il nostro ruolo nel mantenere la comunità mondiale connessa, informata, impegnata e in attesa insieme, estremamente seriamente”, ha spiegato il direttore del Midem Alexandre Deniot: “Midem Digital ci ha permesso di essere qui, quotidianamente, durante tutto l'anno per aiutare tutti noi a comprendere meglio il nuovo contesto in cui ci troviamo. Dato l'attuale stato dell’emergenza sanitaria, Midem 2021 sarà un'esperienza completamente online. Non vediamo l'ora di tornare nella nostra casa a Cannes nel giugno 2022 per ritrovarci, come attendiamo da tempo, con i nostri membri provenienti da oltre 151 paesi, che quest'anno utilizzeranno Midem Digital”.