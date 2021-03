Spotify, arriva Spotify Mix

Come già annunciato lo scorso 22 febbraio nel corso dell’evento Stream On, Spotify ha attivato a partire da oggi, mercoledì 31 marzo, il servizio Spotify Mix: la novità, disponibile sia per gli utenti Premium titolari di un abbonamento che per quelli Free, avranno accesso a tre nuove categorie di mix dedicate ad artisti, generi e decenni.

Le playlist inserite nelle aree sono create sulla base delle canzoni che ogni ascoltatore ha salvato tra i brani preferiti e, periodicamente, vengono aggiunte nuove tracce suggerite dall’algoritmo, in modo da permettere l’evoluzione dei mix a seconda degli ascolti effettuati dall’utente.

Le nuove playlist Mix Artisti, Mix Generi e Mix Decenni sono disponibili dell’hub “Create per te”, accessibile cliccando sull'icona ricerca all'interno dell'app.