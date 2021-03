Black Sabbath, Tony Iommi: "Il rock non è morto"

Il chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi, intervistato da Consequence Of Sound, ha voluto dire la sua sullo stato di salute del rock, un tema sempre di grande attualità e molto caro a Gene Simmons dei Kiss che ormai da anni va sbandierando la morte del rock ucciso dai servizi di streaming e dai giovani utenti che non vogliono pagare per la musica.

Il punto di vista di Iommi, però, è diametralmente opposto a quello del bassista dei Kiss e più vicino a quello di Alice Cooper secondo cui il rock non è morto e ci sarà sempre qualcuno pronto ad imbracciare una chitarra: "Non penso che il rock sia morto - ha detto il chitarrista dei Black Sabbath - è una cosa che dicono da anni ma non credo che il rock stia morendo. Quante volte ho sentito questa frase negli ultimi 50 anni? Ne parlano da un bel po' di tempo".

"La buona musica non sparirà - aggiunge Iommi - avrà sempre il suo mercato, ci saranno sempre delle band poco rilevanti, come è sempre stato e come sempre sarà. Ma ci sono anche delle band che invece dureranno e rimarranno lì. C'è gente come i Metallica, ad esempio, una band che nessuno dimenticherà mai con un sacco di fan e una grande fanbase. Ci sono un sacco di band là fuori, la musica non smetterà di suonare". Iommi in questo periodo è molto impegnato sul fronte delle ristampe dei Black Sabbath a quattro anni dall'ultimo show e si sta concentrando anche sul mettere mano agli album della band fuori dall'epoca che li ha visti protagonisti con Ozzy Osbourne alla voce.