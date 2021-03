TikTok, Mara Maionchi lancia #MaraReacts

Lo scorso 24 marzo Mara Maionchi - discografica, talent scout e personaggio televisivo noto per le partecipazioni a programmi di successo come X Factor e Italia’s Got Talent - ha lanciato su TikTok l’hashtag #MaraReacts, invitando la community di creator attiva sulla popolare piattaforma a condividere brevi video per segnalare i talenti dei frequentatori del social.

Grazie all’iniziativa, in una settimana, sono stati postati oltre 2000 video, che hanno totalizzato complessivamente più di 33 milioni di visualizzazioni.

“Per una della mia generazione - eh sì, tecnicamente io sì che sono una boomer essendo classe 1941 - è strabiliante sentir parlare di questi numeri”, ha commentato la Maionchi: “Parliamo di oltre la metà della popolazione italiana! Questo seguito non mi inorgoglisce per vanità, ma per la genuina sorpresa di essere nei pensieri di qualcuno tanto da intrattenerlo. Un ragazzo mi ha scritto quando ho commentato con sorpresa i 10.5 MIL di visualizzazioni ‘1 milione sono solo mie’: un po’ ho riso e un po’ mi sono emozionata, questa attenzione mi scalda il cuore. Il mio management mi ha proposto questa attività per tenermi aggiornata sui trend di comunicazione, ma io mi sto godendo anche l’ondata di calore umano, non solo la ‘novità’ tecnologica che, certo, mi affascina sia per effetto moltiplicatore sia perché il contatto con il pubblico è ancora più diretto grazie ai video”.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Faro Entertainment agenzia milanese di talent management, comunicazione e PR specializzata in televisione e new media.