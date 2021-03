Steven Wilson, tour cancellato: i termini di rimborso

Steven Wilson ha cancellato il tour che l‘avrebbe portato il 4, 5 e 6 ottobre 2021 rispettivamente a Milano (Teatro degli Arcimboldi), Firenze (Tuscany Hall) e Roma (Auditorium Conciliazione). Di conseguenza è da ritenersi cancellata anche la data prevista lo scorso 23 settembre 2020 al Mediolanum Forum di Milano. I possessori dei biglietti possono richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 aprile 2021 cliccando qui https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/?affiliate=ITT

"In qualità di artista solista, è mio dovere anticipare tutte le spese: i musicisti, le prove e la produzione dello spettacolo. Non sarei stato in grado di affrontare tutte queste spese anche solo esibendomi in una manciata di concerti", aveva scritto Steven Wilson ai suoi fan, comunicando la decisione di annullare il suo tour,. "Ho ben sperato per le date in UK (pur senza troppe garanzie), ma purtroppo non è stato così per il resto d’Europa. L’impossibilità di procedere con gli shows è evidente, per cui ho deciso di annullare l’intero tour - ha scritto - ancora una volta voglio scusarmi per tutti gli inconvenienti che questa mia scelta comporterà. Utilizzerò il mio tempo libero per scrivere e produrre i miei due prossimi dischi che vorrei pubblicare nel 2022 e 2023. Non vedo l’ora di portare in giro questi due nuovi album".