Guè Pequeno, in arrivo "Fast Life 4" con Marracash e Salmo

Mr. Fini sta per tornare, dando nuovamente vita a una saga storica: "Fast Life vol. 4" di Guè Pequeno e Dj Harsh si compone di 14 tracce e 11 featuring: Lazza, Salmo, Marracash, Gemitaiz, Noyz Narcos, Night Skinny, Vettosi Cos¥mone¥, Rasty Kilo, MV Killa, Luchè e North of Loreto, cioè il nuovo progetto di Bassi Maestro. Il nuovo mixtape è in uscita il 9 aprile. Il primo volume del progetto fu pubblicato nel 2006, si tratta di un mixtape che ha sempre ospitato grandi nomi di punta del mondo hip hop e anche artisti in crescita. Settimana scorsa Gué, per il decennale, ha pubblicato la nuova versione di "Il ragazzo d'oro", i cui brani sono stati mixati e masterizzati nuovamente per dare loro una qualità ancora più preziosa e una resa sonora ancora più d’impatto.

.

TRACKLIST:

01. DISCLAIMER

02. LIFESTYLE

03. ALEX FEAT. LAZZA e SALMO

04. SMITH G WESSON FREESTYLE FEAT. MARRACASH

05. CHAMPAGNE 4 THE PAIN FEAT. GEMITAIZ e NOYZ

06. WAGYU FEAT. NIGHT SKINNY

07. MARCO DA TROPOJA

08. COSYMONEY FEAT. VETTOSI

09. ITALIAN HUSTLER FEAT. RASTY KILO

10. BABYMA FEAT. MV KILLA

11. DENIM GIAPPO FEAT. LUCHÈ

12. ME G MY B

13. FAST LIFE FEAT FEAT NORTH OF LORETO

14. VITA VELOCE FREESTYLE