I My Bloody Valentine finalmente in streaming grazie a Domino

E’ stato finalmente messo a disposizione degli utenti dei servizi di streaming musicale il catalogo completo dei My Bloody Valentine, veterani veterani irlandesi del dream pop che fino a oggi, mercoledì 31 marzo, sulle piattaforme streaming erano presenti con appena due EP: a rendere possibile lo sblocco dei contenuti è stato un accordo raggiunto con Domino, che distribuirà in digitale non solo “m b v” del 2013 ma anche il leggendario “Loveless” del ‘91 e “Isn't Anything” del 1988, oltre che ai tre EP - “You Made Me Realise”, “Glider” e “Tremolo” - pubblicati dalla Creation tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta.

Fino a ieri sui servizi streaming le uniche due uscite riferite a quella che è considerato all’unanimità una delle realtà shoegaze più rilevanti sul panorama mondiale erano “This Is Your Bloody Valentine” del 1985 e “Ecstacy” del 1987.