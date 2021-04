Spotify, sfida a Clubhouse con l’acquisizione di Locker

Mentre Paul Davison annuncia piani di espansione per il social “vocale” oggi a esclusivo appannaggio di Apple, Spotify avvia una grande manovra per tentare l’inseguimento a Clubhouse: la piattaforma di streaming svedese ha annunciato l’acquisizione di Betty Labs, società sviluppatrice dell’app di live talk a tema sportivo Locker Room. Obiettivo dichiarato dalla società quotata a Wall Street è quello di “accelerare l’ingresso di Spotify nel settore del live audio” sviluppando nuovi formati per organizzare il proprio spazio chat drop in.

“Creativi e appassionati hanno chiesto formati live audio su Spotify e siamo entusiasti di poterli rendere presto disponibili a centinaia di milioni di ascoltatori e milioni di creatori sulla nostra piattaforma”, ha spiegato il Chief Research & Development Officer di Spotify Gustav Söderström: “Il mondo già ci guarda per la musica, i podcast e altre esperienze audio: questa nuova esperienza live è un potente complemento che migliorerà ed estenderà l'esperienza on demand che già offriamo oggi”.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Spotify e contribuire a costruire il futuro dell'audio”, gli ha fatto eco il fondatore e CEO di Betty Labs Howard Akumiah: “Investiremo di più nel nostro prodotto, apriremo l'esperienza al pubblico di Spotify, diversificheremo la nostra offerta di contenuti e continuare ad espandere la community che abbiamo creato, creando la destinazione definitiva per le conversazioni dal vivo su musica e cultura”.