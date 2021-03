Canzoni e codice penale: la proposta dell’on. Ascari, l’obiezione di Vincenzo Incenzo

Sta facendo discutere la proposta di legge depositata dalla deputata in quota Movimento 5 Stelle Stefania Ascari in merito all’articolo 414 del Codice Penale in materia di istigazione o apologia riferite ad attività

di associazione di tipo mafioso. Nel documento presentato alla Camera dei Deputati - e disponibile in versione integrale a questo indirizzo - la parlamentare emiliana sostiene:

“(...) si apprende sempre più spesso di cantautori che si fanno autori e interpreti di canzoni i cui contenuti inneggiano ai vari esponenti della malavita e della criminalità organizzata. (...) Non si può più tollerare che messaggi così pericolosi vengano spacciati per arte e questo vale per la musica, per il cinema, per i social network e per ogni altro mezzo di comunicazione di massa. Il principio della libertà di espressione, anche artistica, trova un limite laddove si istiga a compiere reati e ad esaltare un modello di società non fondata sul diritto (...) La libertà del pensiero non può più essere invocata quando l’espressione del pensiero si attua mediante un’offesa ai beni e ai diritti tutelati dalla nostra Carta costituzionale”.

In concreto, la modifica proposta all’articolo 414 introdurrebbe queste nuove aggravanti:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l’istigazione o l’apologia riguardano il delitto previsto dall’articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”

La proposta è stata bocciata senza appello dal cantautore Vincenzo Incenzo, storica voce della canzone d’autore italiana e titolare di collaborazioni - nel corso della sua carriera - con, tra gli altri, Renato Zero, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Lucio Dalla, Sergio Endrigo, PFM, Patty Pravo e Tosca. In una lettera aperta diffusa nel pomeriggio di oggi, martedì 30 marzo, l’artista ha invitato la deputata a “riconsiderare la sua posizione”. Con queste motivazioni: