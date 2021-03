Ritornano i Garbage: subito il singolo, album a giugno

Si intitola "No Gods No Masters" il settimo album in studio dei Garbage: uscirà l’11 giugno ed è anticipato dal singolo “The Men Who Rule The World”, che si può ascoltare subito, con un video diretto dal regista Javi.MiAmor. Raccontano:

Questo è il nostro settimo album, e il suo contenuto è stato altamente influenzato dalla numerologia: le sette virtù, i sette dolori e i sette peccati capitali È il nostro tentativo di trovare un senso al mondo caotico in cui viviamo. È l’album che sentivamo di dover incidere in questo momento.

L'album è stato prodotto con Billy Brush, a partire da una sessione del 2018 nel deserto a Palm Springs, in California. Conterrà 11 canzoni e verrà pubblicata anche in una versione espansa con 8 brani aggiuntivi, tra cui una collaborazione con John Doe & Exene Cervenka, storica coppia del punk californiano e alla guida degli X e cover di “Starman” di David Bowie e “Because The Night”, scritta da Patti Smith e Bruce Springsteen.

Ecco il primo singolo e sotto la tracklist.

Questa la tracklist del disco

The Men Who Rule the World

The Creeps

Uncomfortably Me

Wolves

Waiting for God

Godhead

Anonymous XXX

A Woman Destroyed

Flipping the Bird

No Gods No Masters

This City Will Kill You



No Horses

Starman

Girls Talk feat. Brody Dalle

Because the Night feat. Screaming Females

On Fire

The Chemicals feat. Brian Aubert

Destroying Angels feat. John Doe & Exene Cervenka

Time Will Destroy Everything