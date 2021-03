Pearl Jam, il tour europeo slitta al 2022 - compresa la data italiana

Un altro tour programmato per il 2020 e già rinviato al 2021 slitta nuovamente, al 2022. Per l'atteso ritorno in Italia dei Pearl Jam bisognerà attendere l'estate del prossimo anno: il 25 giugno 2022, sempre a Imola.

Confermati, anche per il 2022, i Pixies in apertura. Il promoter LiveNation fa sapere che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per tutti gli spettacoli riprogrammat e che u possessori dei biglietti acquistati tramite Ten Club, riceveranno una mail con ulteriori informazioni.

Originariamente prevista il 5 luglio 2020, la data della band di Seattle era giò stata riprogrammata il 26 giugno 2021. Con la data di Imola, biene spostato tutto il tour europeo, che comincerà il 14 giugno del prossimo anno da Amsterdam, per chiudersi il 22 luglio a Praga.

Per scusarsi, la band programmerà un concerto in streaming gratuito - d'archivio, come quelli precedenti di Seattle, Philadelphia e Roma. Si tratta dello show al’Hard Rock Calling Festival 2010 all’Hyde Park di Londra e sara disponibole da venerdì 2 aprile fino a lunedì 5 aprile sui canali Youtube e Facebook dei Pearl Jam e su nugs.net, la piattaforma di streaming usata dalla band per i precedenti show. Il concerto è stato remixato dal produttore di "Gigaton".

Restano - per il momento - fissate per il 2021 due date americane della band a settembre e, nello stesso mese, una solista di Eddie Vedder