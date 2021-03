Radio Airplay: ecco i nomi degli autori delle canzoni nelle classifiche radio!

Lunedì mattina 29 aprile mi ha chiamato Mauro Naccarato, Fondatore e CEO di Airplay Control, Country Manager per l'Italia di Radiomonitor Ltd. Aveva letto il mio articolo relativo ai nomi degli autori delle canzoni nelle classifiche di vendita https://www.rockol.it/news-721094/a-proposito-della-visibilita-degli-autori-di-canzoni (la proposta di Rockol a FIMI, e la risposta di Enzo Mazza; qui alcune delle reazioni) e voleva da me qualche dettaglio specifico sul senso e il contenuto dell'iniziativa.

Abbiamo chiuso la telefonata con Naccarato che mi diceva: "Vedo cosa possiamo fare".



Il risultato è qui:

https://radioairplay.fm/

In poco più di 24 ore, il sito di Radio Airplay ha implementato i nomi degli autori sotto tutti i titoli delle canzoni presenti nelle sue classifiche.

Gratuitamente, faccio notare, e senza chiedere niente a nessuno.



Mi scrive Naccarato:

"Come vedi, abbiamo deciso di aderire con immenso piacere alla tua ‘battaglia’ per dare maggiore visibilità agli autori/compositori; da ora saranno online sul nostro sito sia nelle pagine dedicate alle classifiche che in tutte le altre.



Siamo riusciti a fornire i dati in tempi record in quanto disponiamo già di queste e altre informazioni, in un database di oltre 40 milioni di titoli, utilizzati da centinaia di emittenti radiofoniche e televisive per l’elaborazione automatica via software della reportistica analitica per diritti d’autore e diritti connessi".



Vorrei aggiungere qualche considerazione personale, ma me ne astengo giusto per non fare polemica.



Ringrazio molto Radio Airplay anche a nome di Rockol, e mi auguro che lo ringrazino anche le associazioni degli autori. Sarebbe doveroso.



Franco Zanetti