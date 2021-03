Concerti, rinviati gli Offspring e cancellata la data milanese di Francesca Michielin

Alla luce delle disposizioni incluse nel decreto approvato dal cdm il 12 marzo 2021 sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Il provvedimento, salvo proroghe, resterà in vigore fino al 6 aprile 2021 e la situazione sta avendo un impatto sull'estate.

Così continuano ad arrivare le notizie di riprogammazione dei concerti previsti per l'estate e la primavera: dopo quelle dei giorni scorsi, riguardanti nomi come Vasco Rossi, Liberato e Tommaso Paradiso, ora tocca agli Offspring. La band pubblicherà "Let The Bad Times Roll", decimo disco, il 16 aprile. Però sposta al 2022 le date italiane. I concerti di Offspring e Lagwagon si svolgeranno il 21 e 22 giugno, nelle stesse città originariamente previste, Milano e Padova. I biglietti già acquistati saranno validi automaticamente per le nuove date 2022.

La data milanese delle band era originariamente prevista al Carroponte, mentre quella padovana rimarrà allo Sherwood.

Sempre a proposito di Carroponte, viene invece annullata la data di Francesca Michielin, fresca reduce del Festival di Sanremo con Fedez e della pubblicazione espansa di "Feat". La data era originariamente prevista per il 6 giugno: per info e rimborsi il sito di riferimento è quello del promoter VivoConcerti.