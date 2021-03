Il periodo di pausa dei Baustelle ha portato Rachele Bastreghi a riattivare la propria attività solista: dopo la pubblicazione, nel 2015, dell’EP “Marie”, la cantante, autrice e musicista toscana spedirà sui mercati il prossimo 30 aprile il suo primo album “in proprio”, intitolato “Psychodonna”.

Definito dalla stessa Bastreghi “un rifugio buio che cerca il sole” e “un volo intimo e faticosamente libero”, il disco, a detta della stessa artista, è “un viaggio fatto di "fuori orario", di luna e isolamento, di poesia e distorsione, di breakdance e disperazione, di albe illuminate e risvegli caotici. E’ un canto necessariamente libero, fatto di controsensi, di mille domande e poche risposte, di amore e sgomento, di dolcezza e nervi. E’ il delirio. E’ l’umanità. E’ un ballo consapevole e liberatorio nel fango. E’ la musica di una nuova possibilità. La mia”.

Scritto e lavorato nel corso degli ultimi due anni e coprodotto dalla stessa Bastreghi insieme a Mario Conte, l’album sarà pubblicato in digitale, in formato Cd e LP, in una prima tiratura a edizione limitata con vinile trasparente e il manifesto “The psychodonna family’ disegnato dalla stessa artista.