Maneskin: gli hater, Vasco, gli Stones e... Al Bano

I Maneskin sono stati intervistati da Andrea Malaguti per La Stampa: la band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, al di là di considerazioni più generali - e generazionali - ha colto l’occasione per rivelare le proprie preferenze musicali, chiamando in causa tanto colleghi italiani quanto colonne della storia del rock, senza dimenticare il proprio rapporto con il pubblico.

A proposito degli hater che seguono - ovviamente a modo loro - la band sui social, Damiano e soci hanno spiegato:

“Dicono che facciamo schifo, che siamo froci o che Vic è lesbica, che se ci incontrano per strada ci ammazzano, che non sappiamo cantare, suonare e che non arriveremo mai da nessuna parte, e che i nostri vestiti sono ridicoli (...) Magari (lo fanno) per invidia, o per frustrazione, o perché ci vedono liberi e loro non riescono a esserlo. Ma se invece di concentrarsi su di noi si concentrassero su di loro, forse ce la farebbero”

Su Achille Lauro, anche lui presente (ma in veste di ospite) alla passata edizione del Festival della Canzone Italiana:

“E’ diverso da noi. Ma la qualità del suo lavoro è innegabile”

Vasco Rossi o Ligabue?

“Vasco”

Beatles o Rolling Stones?

“Con tutto il rispetto per i Beatles, Rolling Stones”

Elisa o Pausini?

“Non sono esattamente i nostri punti di riferimento, ma certamente due grandissime. E complimenti a Laura per la nomination all’Oscar”

Fedez o Manuel Agnelli?

“Federico è un amico, Manuel è proprio la nostra tazza di tè”.

Sull’eventualità di una collaborazione tra il frontman Damiano e Al Bano:

“Certamente sì. Sarebbe assoluto, totale. Una figata”.

Sulla prossima partecipazione all’Eurovision Song Contest: