Enrico Ruggeri, esce oggi ‘L’America (Canzone per Chico Forti)’

E’ stata resa disponibile sulle principali piattaforme digitali oggi, martedì 30 marzo, “L’America (Canzone per Chico Forti)”, brano inedito registrato da Enrico Ruggeri dedicata alla vicenda giudiziaria che per protagonista il velista e produttore televisivo Chico Forti, detenuto da vent’anni nelle carceri statunitensi perché giudicato colpevole di un omicidio del quale il nostro connazionale si è sempre dichiarato innocente.

Tramite lo zio di Forti il già leader dei Decibel è entrato in contatto con il documentarista Thomas Salme e con il fumettista Massimo Chiodelli, che con il proprio lavoro hanno contribuito alla realizzazione del video che accompagna il brano.

A proposito della canzone, l’artista - lo scorso 8 febbraio - aveva dichiarato a La Stampa:

“Ho deciso di fare uscire il pezzo dopo il parere entusiasta di Gianni Forti, lo zio di Chico che in questi anni si è battuto per il nipote. Se non fosse arrivata la notizia dell’accoglienza del trasferimento in Italia, la canzone sarebbe rimasta congelata in attesa del nuovo disco. L’ho tirata fuori prima, nella speranza che questo possa accelerare gli eventi, seguendo l’esempio di Bob Dylan e della sua ‘Hurricane’, scritta anni fa per il pugile Rubin Carter, ingiustamente accusato di omicidio”