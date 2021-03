Ascolta le cover di Waxahatchee di Bruce Springsteen, Lucinda Williams e Dolly Parton

La 32enne cantautrice statunitense Katie Crutchfield in arte Waxahatchee ha celebrato l'anniversario del suo ultimo album, "Saint Cloud" (leggi qui la recensione), pubblicando una edizione deluxe del disco pubblicato il 27 marzo dello scorso anno.

"Saint Cloud +3" contiene tre cover: "Fruits of My Labour" di Lucinda Williams tratta dall'album "World Without Tears" (leggi qui la recensione) del 2003, "Light of a Clear Blue Morning" di Dolly Parton dall'album "New Harvest... First Gathering" pubblicato nel 1977 e, infine, "Streets of Philadelphia" canzone scritta da Bruce Springsteen per la colonna sonora del film "Philadelphia" nel 1993.

La versione di "Fruits of My Labor" è stata registrata durante le sessioni di Saint Cloud, mentre le altre due canzoni sono state registrate nell'estate 2020 con il produttore Brad Cook.

Sul proprio profilo Instagram Waxahatchee ha riportato: "Pubblicate oggi tre cover per commemorare il primo anniversario di "Saint Cloud" abbiamo eseguito i 'fruits of my labor' di Lucinda Williams mentre eravamo in studio a realizzare "Saint Cloud", le altre 2 ("Light of a clear blue morning" di Dolly Parton e "Streets of Philadelphia" di Springsteen) qualche mese fa per divertimento con Bradley Cook."