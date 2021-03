Adrian Smith sugli Iron Maiden: "Ci sono alcune cose molto eccitanti in cantiere"

Il chitarrista degli Iron Maiden Adrian Smith al microfono di 'Trunk Nation With Eddie Trunk' su SiriusXM ha dichiarato che i fan della band britannica possono attendersi alcune sorprese quando il gruppo potrà finalmente tornare in tour una volta che la pandemia si sarà placata.

Il 64enne Smith ha rincuorato i suoi tifosi dicendo: "Mettiamola così, penso che varrà la pena aspettare per quanto riguarda la cosa Maiden. Ci sono alcune cose davvero molto, molto eccitanti in cantiere. Questo è tutto ciò che posso dire, davvero... Ma penso che i fan ne saranno molto felici." Ad oggi, l'ultimo album in studio degli Iron Maiden, "The Book of Souls" (leggi qui la recensione), risale al settembre del 2015.



In questo momento Adrian Smith è abbastanza lontano dalle vicende che riguardano i Maiden, sta infatti promuovendo l'album d'esordio del suo nuovo progetto messo in essere insieme al 51enne chitarrista Richie Kotzen (The Winery Dogs, già nei Mr. Big e nei Poison) intitolato semplicemente, "Smith/Kotzen".

Il disco è stato registrato alle Isole Turks e Caicos nel febbraio 2020, prodotto da Richie e Adrian e mixato da Kevin 'Caveman' Shirley. Tutti i brani sono stati firmati dai due che condividono anche le parti vocali. Il primo singolo si intitola, "Taking my chances".