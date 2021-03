Inaugurato a Cagliari il Parco Jovanotti

A Cagliari, nel quartiere Sant'Elia, come riporta il quotidiano locale L'Unione Sarda, nasce il Parco Jovanotti che ha una estensione di tremila metri quadrati. Alla inaugurazione dello spazio verde Paolo Truzzu, il sindaco della città sarda, ha detto che "restituisce alla città e ai cittadini, uno dei beni che non venivano più utilizzati".

Truzzu ha inoltre aggiunto: "Ci sembrava importante, ancor di più in questo periodo di pandemia, offrire a tutti coloro che vivono in quartieri che come Sant'Elia sono densamente popolati e con un'alta percentuale di bambini, un'occasione in più, uno spazio in più, dove poter passare serenamente le giornate".

Il parco è dedicato a Jovanotti poiché il cantautore residente a Cortona nel 2008 fece dono di diversi alberi messi a dimora proprio in questa zona della città, il nuovo Parco "potrà essere ulteriormente implementato con prato verde e alberature". Inoltre, "all'interno del Parco verranno posizionate nuove casette per la colonia felina della zona", ha rivelato l'assessore Paola Piroddi.