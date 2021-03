Clubhouse su Android (e aperto a tutti)? Succederà, ma non subito

Clubhouse, la piattaforma social basata sui contenuti audio al momento disponibile solo sui sistemi operativi iOs e “chiusa” da un sistema di adesione esclusivamente a inviti, si aprirà anche ai dispositivi basati su Android: a spiegarlo è stato il co-fondatore dell’app Paul Davison nel corso del Town Hall Update di Clubhouse. Il team di sviluppatori della piattaforma sta lavorando “molto duramente” per apportare le modifiche al sistema, ma il processo di allargamento del social impiegherà verosimilmente qualche mese per compiersi.

Le ragioni delle tempistiche indicate risiedono nella complessità dei lavori necessari per conseguire un obiettivo così ambizioso: “Sarà davvero importante aprirci a tutti”, ha precisato Davison, “Soprattutto Android. E la funzione di localizzazione diventerà fondamentale”.

Alla metà di questo marzo Clubhouse ha lanciato un nuovo programma dedicato ai creator, battezzato Creator First e presentato come “un incubatore per per aiutare gli aspiranti creator a tenere incontri straordinari, ampliare il proprio pubblico e monetizzare” le proprie attività. Tra le iniziative allo studio per offrire ai creativi la possibilità di sistematizzare la produzione e rendere profittevoli i propri contenuti ci sarebbero - secondo quanto emerso - lo sviluppo di partnership con brand, forme di tutorship per creator, il coinvolgimento di ospiti speciali e l’implementazione di funzioni di monitoring sui contenuti e di registrazione audio.