Miley Cyrus flirta con Yungblud. Video.

Che ci sia del tenero tra la 28enne popstar statunitense Miley Cyrus e il 23enne cantante britannico Yungblud? Di certo la scorsa settimana alla festa per il quindicesimo anniversario di Hannah Montana – serie televisiva dell'universo Disney che ha lanciato a soli tredici anni la figlia di Billy Ray – i due sono apparsi piuttosto intimi, come piuttosto intimi sono apparsi anche al The Rainbow Bar & Grill di Los Angeles.



Più delle parole spiegano le immagini e ancora più delle immagini i video, come quello pubblicato dal britannico Daily Mail che

potete vedere qui. Dopo avere intonato "Don't Stop Me Now" dei Queen davanti ad alcuni amici, Miley si apparta con Yungblud e l'atteggiamento pare proprio quello che si riserva agli amici particolari.

Alla festa di compleanno di Hannah Montana e dell'amico chitarrista Omer Fedi, Miley Cyrus si è presentata in jeans, guanti rosa e top di colore lilla chiaro, come potete vedere dalle immagini condivise dalla stessa musicista statunitense sul suo account Instagram. Sulla grossa torta di compleanno campeggiava una chitarra e tutti gli invitati avevano in dotazione maschere di Hannah. In una di queste immagini si può vedere Yungblud, con un pezzo di torta spiaccicata in mano, alle spalle di Miley. In un'altra Miley, Fedi e il rocker britannico, in posa, abbracciati.