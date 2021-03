Ultimo: in attesa di notizie sul tour, esce il singolo 'Buongiorno vita'

In attesa di notizie sul tour negli stadi che dovrebbe partire il 4 giugno da Bibione, formalmente in piedi anche se è difficile credere che gli attuali dati sulla situazione pandemica in Italia consentiranno la ripresa dei grandi raduni negli stadi e nelle arene già quest'estate (e infatti c'è chi, come Vasco, si è portato avanti, annunciando già il rinvio dei concerti al 2022), Ultimo annuncia nuova musica. Il cantautore romano ha fatto sapere via social che il 23 aprile uscirà un nuovo singolo. Si intitola "Buongiorno vita" e segue "Tutto questo sei tu" (uscito alla fine del 2019), "22 settembre" e "7+3".

Il brano, come i precedenti, dovrebbe essere incluso nel nuovo album di Ultimo, che non ha ancora né un titolo né una data d'uscita. Il precedente, "Colpa delle favole", uscì nel 2019, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "I tuoi particolari".



La tournée di Ultimo negli stadi, prevista già l'anno scorso, era stata riprogrammata per il 2021. Il calendario prevede dodici date nei principali impianti sportivi italiani, con chiusura al Circo Massimo di Roma il 18 luglio 2021.



"Mi sono isolato e sto suonando come un pazzo.

Sto scrivendo tanto. Continuo a lavorare al mio quarto album. Sperando che nel frattempo lì fuori migliori qualcosa. Ce lo meritiamo tutti", .ha scritto Ultimo solo qualche giorno fa sui suoi canali social ufficiali.