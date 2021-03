Rinviata l'edizione 2021 del Rock The Castle

Dopo l'i-Days, anche il Rock The Castle di Verona annuncia il rinvio dell'edizione 2021 a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo annunciano gli organizzatori, facendo sapere di essere già al lavoro per l'edizione 2022, che sarà annunciata nelle prossime settimane. Sul palco del festival, quest'anno, erano attesi anche i Judas Priest e gli Avantasia. "Per quanto riguarda i biglietti, chi lo vorrà potrà conservare il biglietto per l'edizione 2022. Sarà nostra premura fornirvi ulteriori informazioni non appena sveleremo il nuovo bill del prossimo anno", hanno fatto sapere, tra le altre cose, gli organizzatori:

Cari amici,

Sappiamo che la notizia non vi coglie impreparati, ma ora è ufficiale: l’edizione ROCK THE CASTLE 2021 non si farà.

A causa del perdurarsi della pandemia purtroppo è impossibile organizzare l’evento in sicurezza, ed è impossibile per tutti gli artisti viaggiare con le proprie crew per raggiungere l’Italia senza correre rischi.

Nonostante a livello governativo non ci siano ancora informazioni su quello che avverrà oltre il 6 aprile, in accordo con tutte le band coinvolte, abbiamo deciso che il festival non avrà luogo.

Ma non temete: stiamo già lavorando all’edizione 2022 che annunceremo nelle prossime settimane, sperando che sia finalmente l’anno della ripartenza e della fine di questa spiacevole situazione.

Possiamo al momento anticiparvi che alcuni artisti hanno riconfermato la partecipazione all’edizione 2022, mentre molti altri lo faranno nei prossimi giorni e si tratterà di band non presenti nel bill precedente.

Per quanto riguarda i biglietti, chi lo vorrà potrà conservare il biglietto per l’edizione 2022. Sarà nostra premura fornirvi ulteriori informazioni non appena sveleremo il nuovo bill del prossimo anno.

Vi ringraziamo con tutto il cuore per la pazienza infinita e il supporto continuo che ci dimostrate in ogni momento. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti sotto il palco il prossimo anno!

Nel frattempo: Stay Strong! Stay Healthy! … And Keep On Rockin’!