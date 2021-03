System of a Down: definitivamente cancellato il concerto a Milano

È stato definitivamente cancellato il concerto dei System of a Down all'i-Days Festival di Milano. Ad annunciarlo è Live Nation, la società che organizza la manifestazione. La tappa italiana della band losangelina capitanata da Serj Tankian prevista originariamente il 12 giugno al MIND - Milano Innovation District (Area Expo) e poi riprogrammata il 10 giugno 2021 non potrà essere recuperata.

E ora cosa succede con i biglietti che erano stati già acquistati? Live Nation informa che le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021 rivolgendosi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il biglietto (qui ulteriori informazioni).

Lo scorso venerdì gli organizzatori degli i-Days hanno annunciato il rinvio del festival al prossimo anno, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'unica certezza per ora sono gli Aerosmith, che hanno già dato la propria disponibilità per il 10 giugno 2022. Entro il 15 aprile Live Nation comunicherà invece le nuove date e le eventuali modalità di rimborso dei concerti di Vasco Rossi, che avrebbe dovuto esibirsi anche agli i-Days. Il rocker di Zocca è stato il primo big italiano ad annunciare ai propri fan la decisione di rinviare al prossimo anno i grandi raduni in programma quest'estate.