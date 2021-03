Il figlio di Liam Gallagher fonda una band: ascolta il primo singolo

Quella per il rock è una passione che si trasmette di padre in figlio. Lennon Gallagher, che suo papà Liam ha deciso di chiamare così per omaggiare John Lennon, fa il suo debutto discografico ufficiale con la sua band, gli Automotion.

Il gruppo, che ha appena pubblicato il singolo d'esordio "Mind and motion", è la prima esperienza musicale di Lennon, che ha 21 anni: la stessa età che aveva la voce di "Live forever" quando gli Oasis esordirono, nel 1994, con "Supersonic". Nella vita finora ha fatto il modello (Pharrell lo scelse nel 2017 per lanciare la sua linea di abbigliamento), ma non ha saputo resistere al richiamo del rock.

Nato dall'unione tra il più piccolo dei fratelli Gallagher e l'attrice Patsy Kensit, il ragazzo ha ora deciso di seguire le orme di suo papà: "Liam è davvero orgoglioso. Ha ascoltato le canzoni ed è sempre pronto a dargli consigli. Ha imparato l'arte di esibirsi da suo padre", ha detto al tabloid britannico "The Sun" una fonte vicina alla famiglia Gallagher.

Lennon ha un fratello, Gene, che Liam ha avuto dalla seconda moglie Nicole Appleton. Il ragazzo, 19 anni, nel 2019 partecipò alle sessions di "Why me? Why not.", il secondo disco solista dell'ex Oasis: il padre gli fece suonare il bongo in "One of us". Nello stesso disco era inclusa una canzone dedicata a Molly, la figlia avuta dal cantante nel '98 da una relazione clandestina con Lisa Moorishe (Liam aveva appena sposato Patsy Kensit): in "Now that I've found you" Liam le chiedeva scusa per averla trascurata per tutti questi anni. Il cantante ha una quarta figlia, Gemma, nata nel 2013 dall'unione con Liza Ghorbani.