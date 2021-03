Isola di Wight: ufficiale il roster per l'edizione 2021

Il Festival dell'Isola Wight ha definitivamente acceso i motori. Quest’anno l’evento (cancellato a causa della pandemia nel 2020) si farà e, nell’ufficializzare che l’edizione 2021 è in programma per il fine settimana che va dal 16 al 19 settembre (in via eccezionale anziché nel tradizionale periodo di giugno, inadatto per rispettare le disposizioni del governo britannico in materia di covid 19) l’organizzazione ne ha anche svelato il cartellone.

Gli headliner saranno per la serata di apertura di venerdì Liam Gallagher, per la serata di sabato gli Snow Patrol e David Guetta e per la serata di domenica i Duran Duran.

La scaletta delle tre serate è folta ed include tra gli altri The Script, Tom Jones, All Saints, Example, Get Cape. Wear Cape. Fly, Becky Hill, Ella Henderson, Imelda May, James, Lightning Seeds, Maisie Peters, Maxïmo Park, James Arthur, Kaiser Chiefs, Lawson, Primal Scream, Razorlight, Sam Fender, Scouting For Girls, Seasick Steve, Sophie Ellis-Bextor, Supergrass, Snuts, You Me At Six.

L’organizzazione ha già iniziato le prevendite dei biglietti dell’evento acquisito da Live Nation dal 2017 e, come specificato in un comunicato ufficiale dal promoter della Solo Agency che continua a curarne i dettagli insieme alla conglomerata americana, John Giddings, “…nei prossimi mesi terremo d’occhio gli eventi che avranno luogo prima del nostro e naturalmente saremo collegati con le autorità competenti per accertarci che chiunque – pubblico, artisti, staff- sia tenuto al sicuro”.