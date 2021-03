Fedez: ‘Farò una jam session con Orietta Berti’

Fedez e Francesca Michelin sono stati ospiti negli studi di “Che tempo che fa” per promuovere “Chiamami per nome”, brano presentato dal rapper milanese e della cantante di Bassano del Grappa alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Subito dopo la performance, in trasmissione è intervenuta - per mezzo di un collegamento audio/video - Orietta Berti, anche lei in gara alla settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Venerdì andrò in studio con Orietta, faremo una jam session”, ha spiegato il rapper lombardo. “Sì, ci incontreremo”, ha confermato la cantante di Cavriago: “Vedremo se le nostre voci vanno bene insieme: Fedez mi proporrà un pezzo, e io ci canticchierò sopra, per scoprire se la mia voce, melodica, è swing come vuole lui. Registreremo qualcosa”. E se l’esperimento non dovesse dare i risultati sperati? “Ci berremo un bicchiere di lambrusco”, ha spiegato la Berti.

Nel corso della trasmissione, la Berti ha rivelato di essere diventata il personaggio di una nuova storia di "Topolino", con il nome di Paperetta Berti.