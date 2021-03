Visibilità degli autori nelle classifiche: la risposta di PMI alle dichiarazioni di FIMI

Il presidente dell’associazione Produttori Musicali Indipendenti Mario Limongelli è intervenuto nel dibattito suscitato dalla proposta avanzata dal direttore di Rockol Franco Zanetti di dare visibilità, nelle classifiche di vendita FIMI-Gfk Top of the Music, anche agli autori delle canzoni presenti nelle chart.

Riguardo la partecipazione di PMI alle spese di produzione della graduatoria, e in risposta alla dichiarazione del ceo di FIMI Enzo Mazza, che aveva precisato come “oggi le classifiche sono interamente coperte finanziariamente da FIMI (con un piccolo contributo di AFI)”, Limongelli ha spiegato: “PMI per tanti anni ha contribuito economicamente alla classifica Fimi-Gfk Top of the Music, pagando annualmente una quota che incideva per un terzo sul suo bilancio annuale, perché credeva nella validità di tale strumento da condividere con le proprie aziende associate”.

“Nel corso degli anni ci siamo resi conto che a FIMI poco serviva il nostro apporto di esperienza, professionalità e conoscenza del mercato italiano (gli interessi divergenti tra major e indipendenti) in quanto criteri e metodologie venivano concordate a livello centrale da Ifpi e Gfk casa madre”, ha proseguito Limongelli: “FIMI ha sempre sostenuto che per poter partecipare a eventuali modifiche e condivisione di criteri PMI avrebbe dovuto accollarsi il 50% dell’intero costo della classifica. PMI ha semplicemente proposto una contribuzione pari alla propria rappresentatività (circa il 25% del mercato) e il restante 25% a carico di PMI e FIMI in parti uguali: in questo caso la classifica avrebbe dovuto chiamarsi FIMI/PMI Top of The Music, o più semplicemente Gfk-Top of the music. Questa proposta è stata rifiutata da FIMI e PMI, per coerenza, ha smesso di finanziare la classifica: ovvero se la classifica deve chiamarsi FIMI/Gfk è giusto che sia FIMI a farsi le sue regole e a sostenerne tutti i costi”.

“La richiesta di dare visibilità agli autori delle canzoni nelle classifiche ci trova concordi”, conclude Limongelli: “Siamo sempre disponibili a contribuire ai costi delle classifiche perché ritengo che l’apporto di PMI e delle sue singole aziende sia fondamentale per avere una classifica ufficiale condivisa e per la crescita continua del mercato discografico italiano”, tuttavia “sarebbe auspicabile che tutte le collecting dei produttori di fonogrammi e di artisti, interpreti ed esecutori contribuissero ai relativi costi”.