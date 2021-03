Elvis Costello, un nuovo EP in francese con Iggy Pop e altri ospiti: ascolta

Si intitola “La Face de Pendule à Coucou” il nuovo EP che Elvis Costello ha reso disponibile sulle principali piattaforme di streaming: nella nuova uscita - che sarà messa in commercio anche in forma fisica, in vinile, a partire dalla prossima estate - il già leader degli Attractions ha raccolto sei nuove versioni di altrettanti brani già pubblicati sulla sua ultima prova in studio sulla lunga distanza, l’album del 2020 “Hey Clockface”.

Alla registrazioni del disco hanno contribuito, come ospiti, l’icona del proto-punk americano Iggy Pop, l’attrice e regista francese Isabelle Adjani, i Tshegue, il sodale di lunga data di Costello Steve Nieve ed Etta Somatis.

“C'è una particolarità unica nella lingua francese”, ha spiegato il già leader degli Stooges a proposito della registrazione delle sue parti: “Nessun'altra lingua ha vocali che suonano così. Imparare una canzone veloce come ‘No Flag’ ha richiesto un mese di pratica perché le mie labbra non erano abituate a quelle combinazioni. Ci ho lavorato per 40 minuti al giorno per circa cinque settimane, perché puoi lavorarci troppo in una volta seduta, perché così non è più divertente”.

L’EP era stato anticipato dalla versione in francese di “No Flag”, che era stata diffusa sul Web già lo scorso dicembre.