McCartney, la figlia Mary: "Io e papà mangiamo solo verdure"

Mary McCartney, la prima figlia dell'ex Beatles Paul, racconta in una intervista al "Corriere della Sera" l'eredità ricevuta dalla madre Linda che ha perso quando aveva 8 anni. La 50enne fotografa ed esperta di cibo vegetariano confessa: "Io, Stella e papà mangiamo solo verdure. Ho vissuto in campagna, il centro di casa era la cucina, nostro spazio di conversazione e scoperta".

Su Discovery + Mary conduce il programma tv "In cucina con Mary McCartney" in cui prepara - tutto rigorosamente vegetariano - i piatti della tradizione della sua famiglia con amici famosi. "Io cucino così da una vita - prosegue - Con mio papà che è bravissimo a mixare i suoi margarita: però bisogna stare attenti con i cocktail, specie durante i lockdown, e mia sorella Stella, tutti vegetariani, abbiamo dato inizio alla campagna di sensibilizzazione 'Lunedì senza carne', 11 anni fa". Niente carne e niente pesce per un giorno: "Funziona. Si comincia così. Se non sei cresciuto come me da vegetariano, se sei cresciuto con una dieta più tradizionale, l’idea di mangiare verdure può sembrare deprimente. Non è così".

Il prossimo 16 aprile Paul McCartney darà alle stampe "McCartney III Imagined”, contenente cover, remix e reinterpretazioni delle canzoni dell’ultimo album dell’ex Beatle, "McCartney III", realizzate in collaborazione con altri artisti.