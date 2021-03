Classifiche, tutte le novità della settimana del 26 marzo: Maneskin in vetta

I Maneskin, dopo aver vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”, si prendono anche la vetta della classifica degli album più venduti in Italia. Si segnalano nuove entrate anche nelle chart relative agli Stati Uniti e al Regno Unito.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 18 al 25 marzo 2021, che vede al primo posto “Teatro d’ira vol.1” dei Maneskin, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Madame” di Madame (2)

“Justice” di Justin Bieber (4)

“La voce del padrone” di Franco Battiato (5)

“Chemtrails Over The Country Club” di Lana Del Rey (7)

“E vissero feriti e contenti” di Ghemon (8)

“Elo overtime” di Drefgold (10)

“Duets” di Sting (16)

“Il mio prossimo amore” di Loretta Goggi (31)

“Made in the A.M.” dei One Direction (80)

“Il ragazzo d’oro” di Gué Pequeno (82)

“Emozioni” di Lucio Battisti (90)

“Brothers in arms” dei Dire Straits (94)

“No One Sings Like You Anymore” di Chris Cornell (100)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 18 al 25 marzo 2021, che vede “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Coraline” dei Maneskin (13)

“Bugie” di Madame con Rkomi e Carl Brave (15)

“Dimmi ora” di Madame con Gué Pequeno (18)

“Babaganoush” di Madame con i Pinguini Tattici Nucleari (21)

“Tutti muoiono” di Madame e Blanco (28)

“Mood” di Madame e Villabanks (30)

“Nuda” di Madame ed Ernia (31)

“I wanna be your slave” dei Maneskin (32)

“Peaches” di Justin Bieber (33)

“Istinto” di Madame (34)

“Luna” di Madame e Gaia (35)

“Clito” di Madame (47)

“Baby” di Madame (49)

“Mami Papi” di Madame (51)

“Amiconi” di Madame (54)

“Bamboline boliviane” di Madame (57)

“Vergogna” di Madame (66)

“Lividi sui gomiti” dei Maneskin (68)

“In nome del padre” dei Maneskin (72)

“Marilù” dei Maneskin (76)

“La paura del buio” dei Maneskin (83)

“For your love” dei Maneskin (92)

“We’re good” di Dua Lipa (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Coraline” dei Maneskin al tredicesimo posto:

La classifica Radio Airplay, che vede “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala come nuovo ingresso:

“Beginning Middle End” di Leah Nobel (75)

“mars” di Yungblud (79)

“Bloodstream” di twocolors (83)

“Underwater Love” di Alok & Timmy Trumpet (97)

“Where The Lights Are Low” di Toby Romeo (98)

Il più alto fra i nuovi ingressi anche in questo caso è “Beginning Middle End” di Leah Nobel.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il succitato brano. Ecco una versione live del brano registrata dai due fratelli Luca e Matteo Dellai per Rockol:

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “On the ground” di Rose, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Gone” di Rose (29)

“Follow you” degli Imagine Dragons (66)

“Street runner” di Rod Wave (71)

“Batom de Cereja” di Israel & Rodolffo (95)

“Travesuras” di Nio Garcia x Casper Magico (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Gone” di Rose alla posizione numero ventinove.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Up" di Cardi B, segnala i nuovi ingressi di:

“Street runner” di Rod Wave (36)

“On the ground” di Rose (70)

“Lost” di Nf feat Hospin (79)

“Follow you” degli Imagine Dragons (83)

“Daywalker!” di Machine Gun Kelly & Corpse (88)

“Settling Down” di Miranda Lambert (90)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Street runner” di Rod Wave alla posizione numero trentasei:

La UK Charts album dal 18 al 25 marzo 2021, che vede al primo posto “Chemtrails Over The Country Club” di Lana Del Rey, segnala i nuovi ingressi di:

“Justice” di Justin Bieber (2)

“Written and directed” di Black Honey (7)

“1970” di Bob Dylan (13)

“Duets” di Sting (17)

“Drill Commandments” di Ofb, Bandokay e Double Lz (53)

“Ispirations” dei Saxon (56)

“Her – Ost” di Arcade Fire & Owen Pallett (95)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Justice” di Justin Bieber alla posizione numero 2.

La UK Charts singoli della dal 18 al 25 marzo 2021 che vede al primo posto “Wellerman” di Nathan Evans, 220kid, Billen Ted segnala i nuovi ingressi di:

“Peches” di Justin Bieber (3)

“As I am” di Justin Bieber (24)

“Black hole” di Griff (39)

“Headshot” di Lil Tjay, Polo G e Fivio Foreign (40)

“White Dress” di Lana Del Rey (51)

“Dimension” di Jae5 Ft Skepta & Rema (58)

“Know You” di Wewantwraiths (59)

“Track Star” di Moosk (68)

“Tulsa Jesus Freak” di Lana Del Rey

“Welcome To The Hood” di Bugzy Malone Ft Emeli Sande (88)

“How Many Times” di M1llionz Ft Lotto Ash (95)

“Plugged In Freestyle” di Sava/Fumez The Engineer/Bm (97)

“Runaway” di Aurora (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Peaches” di Justin Bieber alla posizione numero 3.

La Rit Parade di Stefano Cilio registra quattro nuove entrate fra le canzoni più popolari in Italia considerando globalmente ogni modalità di ascolto e riproduzione della musica. Al numero 13 debutta il produttore tedesco Purple Disco Machine con “Fireworks”, seguito un gradino più in alto dal Premio della Critica di Sanremo, Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”. Direttamente in top ten fanno il loro esordio Fasma con “Parlami” (al numero 10) e i Coma_Cose con “Fiamme negli occhi” (al numero 9), portando il contingente sanremese ad un totale di dieci canzoni fra le prime quindici. Sul podio sale al terzo posto Irama con “La genesi del tuo colore”, mentre le prime due posizioni non cambiano: al numero 2 si confermano Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”, mentre in vetta alla Rit Parade troviamo per la seconda settimana “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.