Jimi Hendrix, un maglia da calcio in suo onore

I Seattle Sounders, tra le squadre partecipanti al primo campionato di calcio americano della MLS (Major League Soccer), hanno deciso di rendere omaggio ad un monumento della città, il chitarrista Jimi Hendrix, presentando un nuovo completo ispirato al viola 'purple' amato da Hendrix e brandizzato con i versi e la firma dell'iconico musicista scomparso nel 1970. Il 'Jimi Hendrix Kit' è stato ispirato dal suo amore per i colori e le trame psichedeliche ed è caratterizzato da una design psichedelico viola e nero con spalle e bordini delle maniche arancio e gli altri dettagli stampati in giallo.

Tra di essi anche la firma di Hendrix e i versi scritti sul girocollo 'We got to stand, side by side' che sono stati presi dal testo di 'Straight Ahead', canzone pubblicata sull'album postumo "First Rays Of The New Rising Sun" del 1997. Il legame tra Hendrix e i Sounders, che scendono in campo al Lumen Field sulle note di 'All Along the Watchtower', è forte e per l'occasione nell'ultimo match la squadra ha voluto affidare la cover di Hendrix ai Black Tones che hanno suonato il brano live all'interno dello stadio. A proposito dell'operazione il proprietario dei Seattle Sounders Peter Tomozawa ha detto:

"Non potremmo essere più orgogliosi di presentare il Jimi Hendrix Kit, una vera unione di sport, musica e cultura pop. L'eredità di Jimi risplende non solo a Seattle, dove è nato e cresciuto, o per i Sounders che da anni hanno fatto della sua iconica versione di All Along The Watchtower una tradizione, ma attraversa tutto il mondo".