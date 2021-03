Gorillaz, vent'anni fa il primo disco della band cartoon

Sono passati vent'anni da quando quattro outsider si sono riuniti per conquistare il titolo di più grande band virtuale del mondo con l'uscita del loro omonimo album di debutto, "Gorillaz", avvenuta il 26 marzo 2001. Creati dal musicista Damon Albarn e dall'artista Jamie Hewlett, il cantante 2D, il bassista Murdoc Niccals, il batterista Russel Hobbs e il prodigio della chitarra giapponese Noodle si sono formati grazie a una collisione di incidenti, incontri e pura fortuna, per poi far da vita a mondi virtuali e musica. Per celebrare i due gloriosi decenni dei Gorillaz, il 2021 vedrà l'arrivo di una nuova G Foot Collection, la linea di abbigliamento della band, rilanciata per celebrare i 20 anni dello stile dei Gorillaz. La band sarà ancora una volta partner di Superplastic per una gamma di giocattoli in edizione limitata e oggetti da collezione digitali con 2D, Murdoc, Noodle e Russel.

Sempre quest'anno, la band pubblicherà la prima di una serie di riedizioni di album, a cominciare da 'Gorillaz', l'album in studio che ha dato il via a tutto. Con sette album a loro nome, Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) e Song Machine: Season One - Strange Timez (2020), i Gorillaz sono un vero fenomeno globale, che ha raggiunto il successo in modi completamente nuovi e unici, andando in tour in tutto il mondo, da San Diego alla Siria, da Montevideo a Manchester e vincendo numerosi premi tra cui l'ambito Jim Henson Creativity Honor.