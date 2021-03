Con la voce di Bono, subito in Top 10. Ma non è Bono.

... Elijah Hewson, figlio di Paul Hewson, meglio noto come Bono.

Il pezzo, accompagnato da un video minimale con un tipico set up rock, sembra confermare le buone cose che sui media britannici e non solo si sono dette sul gruppo a partire dal 2020. Ne fanno parte, insieme al frontman figlio d'arte che ne è cantante e chitarrista, anche il bassista Robert Keating, il chitarrista Josh Jenkinson ed il batterista Ryan McMahon.

Ma per avere un senso della straordinaria somiglianza tra il timbro del figlio e quello del padre (da giovane), prima di guardare il video è consigliato il solo ascolto del pezzo:

"Cheer up baby" è l'ottavo singolo degli Inhaler dopo "I Want You", "It Won’t Always Be Like This", "My Honest Face", "Ice Cream Sundae","We Have to Move On", "Falling In" e "When It Breaks". Il loro primo album, atteso per il 16 luglio, si intitola "It Wont Always Be Like This".

Questo è il video di "Cheer up baby".