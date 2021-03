Morgan conferma la reunion dei Bluvertigo: “Uscirà presto un nuovo album”

A margine di una recente intervista rilasciata a Giancarlo Dotto per "Diva e Donna”, Morgan ha confermato che “uscirà presto un nuovo album dei Bluvertigo”.

Il musicista lombardo, che lo scorso febbraio aveva fatto sapere che un nuovo disco della band di “Acidi e basi”avrebbe potuto vedere la luce in primavera, ha raccontato che “per sentirmi vivo ho cominciato a scrivere compulsivamente musica.

Da un anno a questa parte ho collezionato una quantità inenarrabili di brani”. Alla domanda su cosa intende fare delle canzoni composte, Marco Castoldi - questo il nome all’anagrafe della voce di “Altrove” - ha risposto: “Ho chiamato i Bluvertigo e gli ho detto: ‘Ragazzi che vogliamo fare? Qui ci sono pezzi in esubero. Dobbiamo ripartire con la band’”. Gli altri componenti del gruppo, ha fatto sapere il cantautore, hanno accettato. A conferma della reunion di Morgan, Andy, Sergio Carnevale e Livio Magnini, è stata pubblicata ieri sera - 25 marzo - su Facebook una foto che ritrae insieme i quattro componenti dei Bluvertigo.

Già nel 2019 Morgan aveva fatto sapere di voler “fare un nuovo progetto” con i Bluvertigo, dopo che lui stesso due anni prima aveva preso le distanze da un progetto annunciato sui social dalla band facendo sapere di non esserne "assolutamente coinvolto”.

L’ultimo album dato alle stampe dalla formazione, "Zero – ovvero la famosa nevicata dell’85", è stato pubblicato nel 1999 come terzo capitolo della trilogia formata da "Acidi e basi" del 1995 e "Metallo non metallo" del 1997. Nel frattempo il gruppo si è riformata a metà Anni Dieci dando vita a due tour e partecipando, tra le altre cose, al Concerto del Primo Maggio nel 2015, occasione in cui è stato presentato l’inedito "Andiamo a Londra”, e al Festival di Sanremo nel 2016 con il brano "Semplicemente".

Ieri, 26 maggio, Marco Castoldi - che nei giorni scorsi si è trovato a dover rispondere alle accuse di stalking e diffamazione mossegli dalla sua ex compagna, Angelica S., anche lei musicista - ha pubblicato su Instagram un post in cui ha comunicato ai suoi follower che “inizia il nuovo romanzo di Morgan, il primo romanzo scritto dalla realtà”. Successivamente l'artista ha affidato ai social un lungo sfogo in cui Morgan, che secondo quanto denunciato non avrebbe accettato la decisione della donna di porre fine alla loro relazione, ha scritto: "Stavolta hanno proprio preso un granchio. Io sono l'anti-stalker per eccellenza. Non inseguo nessuno anzi, normalmente sono io il perseguitato”.